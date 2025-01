MONTEFIASCONE - Ripulitura della vegetazione, regolarizzazione del manto stradale, sistemazione di nuove alberature, riorganizzazione della cartellonistica informativa. Questi alcuni degli interventi che il comune di Montefiascone potrà realizzare lungo il percorso della Via Francigena che attraversa il proprio territorio, a partire dal confine con Bolsena, in prossimità del ponte romano di Santa Maria in Sanguinaria, fino al confine con Viterbo. La concretizzazione del progetto grazie al finanziamento di 80 mila euro da parte della regione Lazio; risorse che il comune di Montefiascone si è aggiudicato partecipando all’Avviso Pubblico per “la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la fruibilità e la percorribilità dei Cammini inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio”. «L’amministrazione comunale, attraverso una dettagliata analisi volta ad individuare, per i singoli tratti che costituiscono l’intero percorso, i fattori critici e le potenzialità, ha focalizzato la propria attenzione su alcuni specifici interventi di manutenzione straordinaria del percorso che avrebbero potuto promuovere il valore storico e le condizioni paesaggistico- ambientali del tracciato, con particolare riguardo alla sicurezza per la mobilità ciclo-pedonale», spiega la sindaca Giulia De Santis.

«In particolare, in vista dell’anno Giubilare, l’amministrazione comunale ha voluto curare e valorizzare la viabilità di un cammino che è meta di costante e abituale pellegrinaggio da parte di tanti turisti che annualmente scelgono il nostro territorio come percorso per la riscoperta del paesaggio, ripercorrendo la storia e alimentando il proprio benessere fisico e interiore – aggiunge la sindaca Giulia De Santis -. I singoli interventi proposti lungo il percorso sono stati pensati ponendo attenzione alla sostenibilità del territorio, coniugando così gli aspetti tecnici con i valori paesaggistico-ambientali, privilegiando soluzioni progettuali in sintonia con il luogo e in grado di integrarsi nel quadro complessivo del paesaggio».

L’amministrazione comunale ha scelto di adoperarsi soprattutto in maniera specifica nei tratti più fortemente storicizzati del percorso, migliorandone la percorribilità e la fruizione da parte del pellegrino. Nello specifico, tra i vari interventi, si provvederà alla ripulitura della vegetazione infestante, potatura di arbusti e cespugli, sistemazione delle aree di sosta con cura della pavimentazione e delle seduta in legno, implementazione della cartellonistica già presente con l’aggiunta di descrizioni in braille che possano agevolare l’inclusione e l’integrazione di tutti i cittadini.

«Si tratta di un progetto particolarmente importante per il nostro comune – conclude la sindaca De Santis – perché valorizziamo le nostre ricchezze paesaggistiche, recuperando e conservando la memoria storica degli antichi percorsi. Una scelta che punta a rendere ancora più riconoscibile il nostro territorio per le sue unicità che può offrire al cittadino e al turista».

©RIPRODUZIONE RISERVATA