TARQUINIA - Cittadini di Tarquinia alle urne oggi per scegliere il nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia e il nuovo consiglio di amministrazione, dopo le dimissioni del presidente Alberto Tosoni a seguito delle defezioni di molti consiglieri di maggioranza assenti sul voto di bilancio.

La macchina amministrativa dell’ente di via Garibaldi dovrà ripartire con le nuove professionalità in campo.

Tre i candidati alla presidenza: il medico Alberto Sabino Riglietti, assessore comunale, con la lista Agraria tricolore; il presidente facente funzioni Giovanni Marchetti con la lista “Civici per l’Agraria 2024” e Roberto Fanucci con la lista “Tarquinia terranostra”.

Ai cittadini di Tarquinia il compito di scegliere. Si vota nella sola giornata di oggi, domenica 21 aprile 2024, dalle 7 alle 23.

Subito dopo partiranno le operazioni di spoglio dei voti.

I seggi di voto sono allestiti presso la palestra ex Consorzio in via Bruschi Falgari.

Possono votare tutti i cittadini residenti a Tarquinia, muniti di documento di identità.

Per quanto riguarda le operazioni di voto, è possibile esprimere il voto per uno dei tre candidati presidenti sbarrando il nome o il simbolo della lista ad essi collegata.

Si può anche esprimere la preferenza, esclusivamente per un candidato consigliere della lista legata al presidente per cui si è scelto di votare: non è prevista, quindi, la possibilità di voto disgiunto. Non è necessaria la tessera elettorale.

TUTTI I CANDIDATI:

ALBERTO RIGLIETTI PRESIDENTE

AGRARIA TRICOLORE

Candidati consiglieri:

1. Sacripanti Alessandro

2. Maneschi Marcello

3. Milliani Sergio

4. Aquilanti Enzo

5. Belardinelli Claudio

6. D'Antonio Giulia

7. Federici Fabrizio

8. Felicioni Altavilla

9. Lodi Domenica detta Titti

10. Mancini Leonardo

11. Nardi Fabio

12. Olmi Silvano

13. Pascucci Gianluca

14. Rossi Claudia

15. Stoica Daniel

16. Struzzi Angelo

GIOVANNI MARCHETTI PRESIDENTE

CIVICI PER L’AGRARIA 2024

Candidati consiglieri:

1. Bartolomei Marilena

2. Benedetti Ascenzio

3. Crescia Manuele

4. Di Carlo Massimo

5. Dinga Crina Ionela

6. Foroni Sergio

7. Gelli Sabrina

8. Giorgini Nazzareno

9. Luccioli Roberto

10. Marcomeni Silvia

11. Nisi Egidio

12. Ortenzi Andrea

13. Proli Stefano

14. Rotatori Nazzareno

ROBERTO FANUCCI PRESIDENTE

TARQUINIA TERRANOSTRA

Candidati consiglieri:

1.Alessandrelli Enrico

2. Centini Sara

3. Di Giacinti Nora

4. Di Lazzari Paolo

5. Dili Roberto

6. Fattori Federico

7. Flumini Salvatore

8. Montesi Francesco

9. Pancotti Umberto

10. Saraga Dario

11. Senigagliesi Marta

12. Sileoni Roberto

13. Simeone Sergio

14. Sposetti Giuseppe

15. Timperi Stella

16. Tombini Lucio

