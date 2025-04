«Una straordinaria occasione di promozione della Nazione e del nostro territorio».

Così il deputato Mauro Rotelli, in occasione del Seatrade di Miami, la più importante fiera internazionale del settore crocieristico, che richiama migliaia di visitatori e centinaia di player del settore.

Il deputato viterbese, parteciperà al salone per il secondo anno consecutivo. Molti gli incontri istituzionali già fissati, tra cui la visita al terminal crocieristico appena inaugurato costruito da Fincantieri a Miami per Msc, il più grande degli Stati Uniti e uno dei principali al mondo. Sarà inoltre inaugurato lo spazio CruiseItaly al SeaTrade.

«La valorizzazione delle risorse italiane passa attraverso manifestazioni di questo tenore, capaci di attrarre investimenti - spiega Rotelli - È fondamentale lavorare in sinergia con l’autorità di sistema portuale e con RCT per rendere sempre più attrattive le nostre destinazioni».

In questo contesto, il deputato viterbese afferma: «Già in questi anni, tante sono state le occasioni di collaborazione e sinergia con il porto di Civitavecchia, hub del Mediterraneo fondamentale per il traffico turistico, con milioni di passeggeri che ogni giorno sbarcano in cerca di nuove destinazioni da visitare. Civitavecchia, la Maremma laziale e tutta la Tuscia, con il loro immenso patrimonio storico, culturale e naturalistico, sono destinazioni privilegiate per i crocieristi, lo sosteniamo da anni con azioni concrete», aggiunge Rotelli. «Colgo l’occasione per ringraziare Pino Musolino, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale, per il lavoro svolto a Civitavecchia; e John Portelli, manager RCT, per la costante attenzione ai territori» conclude il deputato.