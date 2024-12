“La nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con responsabilità sulla Coesione e le Riforme è un incarico che segna un momento significativo per l'Italia, che torna a rivestire un ruolo di primo piano in Europa, rappresenta un importante riconoscimento per il nostro Paese”. A dirlo,soddisfatto del risultato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni che ha colto l’occasione per rivolgere al neo vicepresidente esecutivo della Commissione europea, le “più sincere congratulazioni” “per questo prestigioso ruolo, certo che saprà affrontare le sfide future con la professionalità e l'impegno che lo caratterizzano, sempre nell'interesse dell'Italia.”

E a parlare di una “vittoria di tutti gli italiani” è anche la responsabile del Dipartimento adesioni e della Segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni: “Siamo orgogliosi per questo grande riconoscimento all’Italia tutta, che torna centrale e protagonista – ha scritto su Facebook - La nomina di Raffaele Fitto rappresenta il giusto riconoscimento per l’incredibile lavoro svolto in questi anni al governo, raggiungendo risultati fondamentali. Fitto saprà mettere a disposizione le sue competenze, la sua passione e le sue capacità al servizio di tutta la UE, la sua nomina è una vittoria di tutti gli italiani”.