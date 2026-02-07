SANTA MARINELLA – L’ex sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha scritto alla Commissaria Prefettizia Desideria Toscano per segnalare il rischio di perdere importanti fondi PNRR destinati a opere pubbliche strategiche per la città, per un totale di 1,2 milioni di euro. Nella lettera, Tidei evidenzia tre principali aree a rischio: duecentomila euro destinati al contrasto dell’erosione della strada statale Aurelia, cinquecentomila euro per la riqualificazione delle tribune dello stadio comunale Ivano Fronti e altri cinquecentomila euro per il recupero della darsena dei pescatori, interventi fondamentali per la sicurezza, la valorizzazione del territorio e il sostegno alle attività locali.

L’ex sindaco critica la mancata attenzione della commissaria verso questi finanziamenti, sottolineando che la loro perdita rappresenterebbe un grave danno finanziario e sociale per la comunità. Tidei denuncia inoltre lo stato di abbandono della limonaia comunale, dove quintali di limoni marciscono tra erba alta e incuria, nonostante i fondi già stanziati per la manutenzione e la gestione del sito.

Nella missiva, Tidei chiede interventi immediati, sollecitando la Multiservizi o imprese esterne a intervenire per recuperare e salvaguardare sia i finanziamenti che il patrimonio pubblico. L’ex sindaco sottolinea la necessità di una gestione più attenta e costante del Comune e lascia intendere che, in mancanza di risposte concrete, non esiterà a rivolgersi alle autorità competenti per tutelare la città e le risorse disponibili.