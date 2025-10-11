CIVITAVECCHIA – «L’approssimazione che questa amministrazione dimostra nei Servizi sociali è davvero disarmante». È quanto afferma l’ex assessore al Welfare Deborah Zacchei, esponente di Forza Italia, tornando a puntare il dito contro la gestione del settore da parte della giunta Piendibene. Il caso è quello segnalato dal consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli nei giorni scorsi, che era intervenuto prendendo a cuore la situazione. «Si tratta di un ambito delicato – ha aggiunto Zacchei – dove programmazione e urgenza devono sapersi incontrare per non danneggiare la salute e il benessere delle persone».

La denuncia dell’esponente azzurra nasce tra l’altro dopo la diffusione di un comunicato politico da parte di Demos – partito vicino all’assessore ai Servizi Sociali – nel quale sarebbero state riportate informazioni riservate sulla vicenda riguardante le due persone senza fissa dimora. «Violare la privacy e il segreto professionale degli operatori – sottolinea Zacchei – è una condotta grave, che richiede l’intervento immediato del sindaco a tutela della dignità degli individui e del lavoro di chi opera ogni giorno nel sociale».

Da parte sua, Demos avrebbe diffuso una nota con l’obiettivo – si legge – di “ristabilire la verità dei fatti”, spiegando i passaggi dell’intervento dei Servizi sociali. Il comunicato, pur senza entrare nei dettagli delle persone coinvolte, ricostruisce il percorso istituzionale seguito dagli uffici e ribadisce l’impegno costante nel garantire “dignità, ascolto e soluzioni sostenibili” a chi vive situazioni di fragilità. Resta il fatto, come sottolineato da Forza Italia, della tutela dei dati sensibili e della necessità di trattare i casi individuali con discrezione e rispetto, evitando esposizioni pubbliche improprie. Zacchei torna infine sul piano politico, chiedendo un cambio di passo nella gestione del settore. «I Servizi sociali – ha concluso – non possono essere terreno di propaganda: occorre una visione, competenza e un’azione concreta, non comunicati che espongono le persone e alimentano confusione».