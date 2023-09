TOLFA - Grazie al deputato Alessandro Battilocchio molti amministratori della provincia di Roma sono entrati a far parte di Forza Italia e sempre grazie a lui proseguono le visite al Palazzo Montecitorio. Venerdì una delegazione di Allumiere è stata con l'onorevole Battilocchio ospite in Parlamento per una visita molto proficua; a rappresentare Allumiere i consiglieri comunali Noemi Vernace Aldo Braccini di Allumiere e il consigliere dell'Agraria di Allumiere Tersilio Bastianini. Ad accompagnare i giovani amministratori allumieraschi è stato il sindaco di Allumiere, Luigi Landi insieme al consigliere Duccio Galimberti. La delegazione collinare ha avuto modo di conoscere molti grandi uomini politici che hanno promesso si dare una mano ai terrori rappresentati dai vari delegati.

Il consigliere dell'Agraria Tersilio Bastianini commenta così questa esperienza: "È stata una bella esperienza che ci ha permesso di conoscere grandi uomini politici che sono disposti ad aiutare le nostre realtà territoriali. Ringrazio poi Alessandro Battilocchio il quale, oltre a darci questa bellissima opportunità, ci ha fatto da guida turistica per visitare tutto il palazzo del Parlamento". La delegata comunale Noemi Vernace commenta invece: "Grazie all'onorevole Alessandro Battilocchio e al sindaco Luigi Landi, alcuni di noi dell'amministrazione comunale di Allumiere abbiamo avuto l'onore e il privilegio di parlare con personalità di un certo calibro, pronti a mettersi a disposizione per aiutare i nostri piccoli Comuni della Provincia di Roma. È stato per me un onore già solo passare per quei luoghi, pieni di storia e cultura con una guida come l'onorevole, sempre accogliente ed attento ad ogni esigenza. Ammirare la prima stesura della nostra costituzione, passare in quelle sale dove si è fatta l'Italia.Questa esperienza la porterò nel cuore e spero che, guidata dalla grinta che mi contraddistingue, possa sempre fare di più per il mio Paese".

Il consigliere Braccini invece ha sottolineato: "Aderiamo con entusiasmo mettendo sempre il territorio al centro del nostro impegno politico ed amministrativo. Sappiamo di poter contare su una filiera istituzionale che parte dal Governo nazionale ed arriva in Regione Lazio, con esponenti pronti a darci una mano. Grazie all'onorevole Alessandro Battilocchio che ci segue da sempre con attenzione. Il gruppo si rafforzerà ulteriormente nei prossimi mesi".

Dopo aver fatto visitare Montecitorio e l'aula del Parlamento agli ospiti il deputato Alessandro Battilocchio ha poi tenuto un incontro insieme ad altri esponenti politici. "Un caloroso benvenuto in Forza Italia a tanti nuovi amministratori comunali della Provincia di Roma - ha spiegato l'onorevole Battilocchio: siamo pronti alle sfide con l’ottimismo della volontà. Fermi mai, sempre avanti".

