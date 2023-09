CERVETERI - «Non era mia intenzione svalutare il ruolo della donna, anzi! Avrò sbagliato i modi e i termini, ma continuo a pensare che la maternità non è una malattia, e che vada vissuta con gioia». Il presidente del consiglio Carmelo Travaglia prova ad "aggiustare" il tiro dopo la bufera che si è scatenata per le sue affermazioni durante la discussione della mozione sui parcheggi rosa: "La donna incinta per me è una categoria che non va protetta". A prendere subito le distanze, a News&Coffee, era stata il sindaco Elena Gubetti, seguita dal vicesindaco Federica Battafarano. Il primo cittadino nel suo intervento aveva annunciato anche una verifica in maggioranza per capire il perché di quelle affermazioni, «che non sono il pensiero della maggioranza», aveva sottolineato. Stessa cosa per il numero due del palazzetto comunale: «La gravidanza non è solo un periodo di gioia e attesa, porta evidentemente con sé anche difficoltà», ha detto Battafarano, aggiungendo che «i parcheggi rosa sono molto più che semplici spazi di sosta. Sono un simbolo della nostra determinazione a costruire una società più giusta, inclusiva e attenta attraverso tutele, servizi e diritti».

Il presidente del consiglio, nel suo post sui social ha proseguito puntando i riflettori sulla mozione per argomentare la frase pronunciata nella massima assise cittadina: «Certo che, se poi valutiamo la mozione - prosegue Travaglia nel suo post sui social - bisogna dire che questo strumento che non risolve il problema, in quanto come già dichiarato dal sindaco Gubetti, è necessario un piano generale e non 5 parcheggi per gettare un po' di fumo. Questa mozione discussa alla fine e con un po' di stanchezza, che può avermi fatto perdere la lucidità, mi è sembrata strumentale. Sia chiaro che, non cerco scuse e se ho sbagliato qualche termine o qualche passaggio, non l'ho fatto perché sono quello che vengo dipinto. Sono stato strumentalizzato - dice Travaglia - però mi scuso se ho messo in difficoltà qualcuno. Adesso qualcuno parlerà di toppa e di buchi e che cerco giustificazioni. Niente di tutto questo,ho solo voluto chiarire una parte del mio pensiero. Non risponderò a nessun commento su questo argomento. Poi se la nostra amministrazione riuscirà a sanare questa carenza,sarò ben felice di vedere tutto ciò».

