L’Allumiere volta pagina e apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Dopo le dimissioni dell’ex presidente Diego De Paolis, che ha guidato il club con dedizione negli ultimi anni, l’assemblea dei soci ha provveduto al rinnovo delle cariche dirigenziali, delineando una squadra societaria che unisce esperienza, passione e competenze consolidate.

Il nuovo presidente è Cesare Gobbi, figura molto conosciuta e stimata in ambito sportivo e sociale, affiancato nel ruolo di vicepresidente da Antonio Pierucci, altra colonna del calcio collinare. Entrambi porteranno avanti un progetto ambizioso e condiviso, volto a consolidare il ruolo dell’USD come punto di riferimento per lo sport locale. La direzione sportiva della prima squadra è stata affidata a due veri veterani del pallone allumierasco: Giampiero Regnani ed Enrico Superchi, che tornano a ricoprire ruoli chiave nella gestione tecnica con l’obiettivo di costruire un gruppo competitivo, motivato e radicato nel territorio.

La loro conoscenza del calcio dilettantistico sarà determinante per impostare una stagione solida e coerente con le ambizioni della società. Importante anche la scelta fatta per il settore giovanile, cuore pulsante dell’associazione, da sempre vivaio di talenti e scuola di sport e vita per tanti ragazzi del territorio. A coordinarlo sarà Gianni Braccini, ex attaccante e simbolo del calcio locale, che metterà la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni, puntando su crescita tecnica, fair play e senso di appartenenza.

Ma la novità più attesa riguarda la guida tecnica della prima squadra. A sedere in panchina per la stagione 2025/2026 sarà Mario Castagnola, allenatore esperto e ben conosciuto nel circuito dilettantistico laziale. Castagnola porta con sé un bagaglio tecnico di alto livello e un profilo umano capace di ispirare fiducia e determinazione all’interno dello spogliatoio.

Una scelta che sottolinea la volontà dell’USD di puntare in alto, partendo da fondamenta solide. Al momento resta ancora top secret la composizione della rosa, che verrà ufficializzata nelle prossime settimane. Si lavora però già da giorni per costruire un gruppo competitivo, in grado di affrontare al meglio il campionato e di riportare entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati.

Con una nuova squadra dirigenziale, un allenatore di esperienza e una visione chiara per il futuro, l’Allumiere si prepara a vivere una stagione all’insegna del rinnovamento, della passione e dell’identità sportiva. Un progetto che vuole guardare avanti senza dimenticare le proprie radici, rafforzando il legame con la comunità e con tutti coloro che da anni seguono e sostengono i colori biancoblù.

