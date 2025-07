CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è stata inserita nel programma estivo “Azzurro – Storie di Mare” che racconta le bellezze e le eccellenze della costa italiana, alla scoperta di borghi marinari, tradizioni secolari e paesaggi mozzafiato. La novità di questa quinta stagione è la collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) da sempre impegnata nella promozione dei territori attraverso le Pro Loco locali.

Lunedì scorso infatti la troupe di RAI 1 e la Pro Loco cittadina hanno lavorato in sinergia per un racconto autentico e approfondito della storia marittima legata al porto di Civitavecchia e alla comunità locale.

«È stata una simpatica esperienza – racconta la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi - con il bravissimo conduttore, Beppe Convertini, si è creato subito un bel feeling, cosa che ci ha consentito di registrare in tempi rapidi. Per le riprese televisive al Forte Michelangelo, ci tengo a ringraziare la Capitaneria di Porto e l’Autorità di Sistema Portuale nella persona di Massimiliano Grasso, nonché l’Amico Antonio Palomba per la preziosa collaborazione».

La puntata andrà in onda sabato 26 luglio su RAI 1.