LADISPOLI – Prime le parole, poi i fatti. Pugni, schiaffi e calci in faccia sul corso principale del viale Italia. Se le sono date di santa ragione i protagonisti al negativo di una rissa, tutti giovanissimi a quanto pare. Scene di ordinaria follia che naturalmente non sono passate inosservate ai residenti e ai tanti pedoni che si trovavano in pieno centro urbano in quel momento. «Sul viale continua il Far West di sera e di notte – è la testimonianza di Lorenzo – poiché due bande di ragazzini si sono presi a calci e pugni davanti ad una gelateria e davanti agli occhi di bambini e genitori. Mancano i controlli». Solo pochi giorni fa avevano protestato gli abitanti per le continue scorribande di auto e moto pronte a sfrecciare ad alta velocità anche in orari in cui bambini e famiglie passeggiano sul lungomare. Ora si parla invece di violenza e sui social sono tante le segnalazioni dei cittadini che invocano un’attenzione maggiore da parte di chi di dovere. «Ho chiamato io la polizia ed è arrivata dopo che se le erano date – è il racconto di una mamma -. Ho cercato di intromettermi più volte, ma non perché mi senta una paladina della giustizia ma per la vergognosa indifferenza che c è stata di tutte le persone intorno a guardare senza dire neanche una parola. I poliziotti li hanno fermati in un luogo poco distante dal viale». Non ci sarebbero state feriti gravi, gli adolescenti si sono dileguati presto e non risulterebbero denunce. Però è la seconda zuffa esplosa in pochi giorni tra ragazzini in preda all’alcol e al delirio. E l’estate è appena iniziata.

