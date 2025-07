TOLFA –E’ ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni gravissime l’uomo rimasto ferito ieri sera durante una lite con la compagna. In pochi istanti Tolfa è stata teatro di una violenza iniziata tra le mura domestiche e finita sotto gli occhi attoniti di molti cittadini.

Il paese è ancora profondamente scosso dal drammatico episodio.

La lite familiare iniziata in casa è degenerata in un violento accoltellamento, seguito da una caduta dal secondo piano dell’abitazione. Ad intervenire per primi sulla piazza di Tolfa sono stati gli uomini del Nucleo Radiomobile di Civitavecchia, con le indagini che sono portate avanti dai Carabinieri della stazione di Tolfa guidati dal maresciallo Nuzzi, e su coordinamento della Procura di Civitavecchia.

La dinamica dell’accaduto resta ancora poco definita.

Secondo una più chiara ricostruzione, i due, un uomo di 61 anni e una donna di 33 anni, conviventi avrebbero iniziato a litigare. La donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe poi tentato di lanciarsi dalla finestra, e l’uomo avrebbe cercato di trattenerla, finendo entrambi per cadere da un’altezza di circa quattro metri. Ma la presenza di ferite da arma da taglio su entrambi, lui colpito alla schiena, lei alle gambe e al petto, apre ancora numerosi interrogativi sull’effettiva dinamica dei fatti.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma in eliambulanza, dove si trova in gravissime condizioni e in pericolo di vita a causa delle coltellate e di un forte trauma cranico. La donna, invece, è ricoverata a Civitavecchia, in condizioni meno gravi. Determinante, nell’immediatezza del fatto, è stato anche il contributo della Protezione civile di Tolfa, di alcuni negozianti, residenti e della stessa sindaca Elena Gubetti, accorsi immediatamente in piazza Vittorio Veneto, dove la donna si era rifugiata in stato di choc, e dove sono arrivati anche i primi soccorsi.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le responsabilità e l’esatta sequenza degli avvenimenti.

L'intera comunità di Tolfa resta col fiato sospeso, in attesa di sviluppi su un caso che ha profondamente turbato la tranquillità del paese.

