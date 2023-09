CERVETERI – Nel corso della puntata di News&Coffee è intervenuto anche il consigliere d'opposizione di Fratelli d'Italia, Luigino Bucchi promotore della mozione sui parcheggi rosa. Durante il confronto in diretta web sulla pagina di Civonline l'attenzione è stata focalizzata proprio sull'assenza in città di stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza e alla mancata possibilità da parte di queste ultime di poter usufruire, a causa del mancato rilascio del tagliandino necessario (da parte del comune di residenza) degli stalli presenti in altri comuni limitrofi. Da qui l'importanza di una mozione, sulla quale maggioranza e opposizione si sarebbero potute confrontare per il raggiungimento dell'obiettivo. «Le mozioni presentate dai consiglieri di opposizione mancano di concretezza, di realizzazione in termini economici, programmatici», ha detto Gubetti. «Sappiamo che chi amministra deve pensare all'idea ma anche a come realizzarla concretamente ed è questo quello che ci faceva avere delle perplessità. Non siamo d'accordo sul come. La mozione, magari poteva essere condivisa prima di andare in consiglio per trovare un accordo». Ma lo scopo dei consigli comunali è proprio quello di «discutere» ed eventualmente trovare un accordo tra le parti, ha evidenziato durante il confronto il consigliere FdI, Bucchi. «Anziché bocciarla si poteva prendere tempo dicendo che c'era l'intenzione di realizzarli, ma non con il nuovo piano del traffico urbano perché ci vorrebbero mesi. Si poteva discutere e intanto decidere cosa e come fare per rilasciare il tagliandino alle donne per dar loro la possibilità di usufruirne in altri comuni». E ora, in attesa di portare a termine il piano del traffico urbano, e di tornare, dunque, sull'argomento, con la realizzazione di stalli dedicati, il primo cittadino Gubetti ha lanciato la sua "promessa" al consigliere Bucchi: «Con un'ordinanza sindacale posso, nel frattempo, rilasciare questi tagliandini così che possano avere diritto a utilizzare gli stalli negli altri comuni. Non credo sia possibile ma verificherò». Per il consigliere Bucchi si tratta di un buon punto di partenza e ovviamente ha annunciato: «Già da lunedì verificherò che venga mantenuta la parola». (segue)