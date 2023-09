CERVETERI - Una verifica interna alla maggioranza per capire cosa sia successo in consiglio comunale e perché il presidente della massima assise Carmelo Travaglia abbia esternato quelle considerazioni che ad oggi fanno ancora discutere (IL VIDEO QUI). E cioè che una donna in stato di gravidanza, per Travaglia, non deve essere considerata una categoria protetta. «Sono rimasta sconvolta da quello che ho sentito - ha detto Gubetti a News&Coffee - Il mio pensiero e quello di tutta la maggioranza non è ben diverso da quanto detto da Travaglia. In qualità di sindaco, chi mi conosce sa benissimo quante battaglie ho fatto in difesa e a tutela delle donne, insieme al vicesindaco Federica Battafarano. Sono donna e mamma di tre figli. So cosa vuol dire essere in gravidanza, avere dei bambini piccoli». Insomma, parole non condivise quelle di Travaglia e ora si attende un confronto interno alla maggioranza per cercare di andare a fondo alla vicenda. (segue)