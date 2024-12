Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, coordinatore provinciale di FdI a Roma, è intervenuto in merito allo sgombero del campo nomadi dell’Albuccione a Guidonia Montecelio, “Questa mattina - dice - lo Stato ha vinto ancora! Grazie ad un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. Il dispositivo, pianificato dal Questore di Roma e presieduto dal Prefetto di Roma, ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Guidonia, che ringrazio per la professionalità ancora una volta dimostrata. Tutti hanno fatto la loro parte, e grazie al sindaco Lombardo e al Comune di Guidonia sono stati attivati i servizi sociali per le famiglie più vulnerabili, in particolare quelle con minori, mentre il personale veterinario dell’ASL ha assistito gli occupanti con animali. Anche questo fazzoletto d'Italia è ora restituito ai cittadini e alla legalità”.