CIVITAVECCHIA – Un piano straordinario di spending review degli immobili pubblici che semplifichi radicalmente le procedure di vendita degli immobili pubblici tra enti dello Stato. È questa in estrema sintesi la proposta di legge per la semplificazione burocratica in tema di permuta o acquisizione di immobili del patrimonio dello Stato Italiano tra enti pubblici presentata oggi in Senato da Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia, in presenza, tra gli altri, del sottosegretario del ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano e il segretario Generale di Anci Veronica Nicotra.

“Se pensiamo che il patrimonio immobiliare dello Stato supera abbondantemente i 300 miliardi e che l’attuale bilancio dello Stato vale poco più di 18 miliardi, è evidente quanto sia importante poter valorizzare tali risorse”, prosegue Silvestroni, che aggiunge: “Questa proposta rappresenta un antidoto allo sciagurato bonus edilizio di Conte, in grado di dare una seconda vita a immobili pubblici non più utilizzati, fornire più servizi ai cittadini ed essere un volano per l'occupazione, senza consumare un metro quadro di suolo. Una proposta che punta a divenire una disciplina organica sulla materia, focalizzandosi su quattro direttrici: semplificazione dei procedimenti amministrativi, riduzione degli oneri documentali e fiscali, certezza dei tempi e riduzione di costi e transizioni per le Pubbliche Amministrazioni. Una strada che incrocia tradizione ed innovazione, non perdendo di vista la tutela e la valorizzazione dei territori", conclude.

