E’ stato approvato nella seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio l’Odg promosso dal gruppo FdI e presentato dai consiglieri Allegrini, Sberna, Achilli, Amodio, Ciambella, A. Micci, E. Micci e Bruzziches sul tema della sicurezza in città, oggetto dell’omologo consiglio straordinario svoltosi lo scorso 1° febbraio.

«La questione della sicurezza urbana - spiegano i consiglieri - riveste un ruolo fondamentale nell’ambito delle politiche pubbliche locali e il tema ha assunto, nel corso del tempo, una rilevanza sempre maggiore per i cittadini, per cui rientra oggi a nostro avviso tra le priorità relative al governo della città.

Riteniamo infatti che non sia più procrastinabile la messa a sistema di tutti gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale al fine di prevenire i fenomeni di microcriminalità e migliorare il decoro generale della città per ottenere una percezione reale di sicurezza urbana». I punti approvati all’interno dell’Ordine del giorno riguardano la previsione di una ulteriore implementazione della dotazione organica del personale della polizia locale anche al fine di poter potenziare il corpo, migliorarne le attività e ampliare i turni e l’orario di servizio anche alle ore serali; il potenziamento attraverso attività congiunte la collaborazione con le forze dell’ordine e di polizia per una piena attuazione del controllo del territorio e dei protocolli sottoscritti congiuntamente; l’adozione di politiche per la riqualificazione e il ripopolamento del centro storico anche attraverso incentivi e sgravi fiscali e rendere operativa la figura del “vigile di quartiere”; la promozione di attività di prevenzione e sensibilizzazione tra i cittadini, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nei centri polivalenti grazie anche all’ausilio delle forze dell’ordine, già peraltro in campo con campagne mirate verso i giovani, e delle associazioni del terzo settore; riqualificare luoghi e spazi abbandonati e degradati in città’ e ad adoperarsi affinché, per quanto possibile, siano trasformati in sedi e contenitori di presidi Istituzionali; l’attuazione di tutte quelle attività di ordinaria amministrazione per la tutela del decoro e della pulizia attraverso corretta raccolta dei rifiuti e gestione del verde pubblico; ed una ricognizione della pubblica illuminazione al fine di provvedere ad una implementazione della stessa nelle zone buie ed esposte a rischio microcriminalità; a cogliere ogni opportunità di finanziamento regionale o nazionale al fine di raggiungere gli obiettivi suesposti o anche attraverso appositi stanziamenti di bilancio comunale. «Siamo molto soddisfatti per l’approvazione all’unanimità da parte dell’intero consiglio comunale dell’Ordine del giorno proposto poiché le richieste e gli impegni previsti sono importantissimi e non più rinviabili per ripristinare una percezione reale di sicurezza per i nostri cittadini», concludono i consiglieri.

