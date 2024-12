CIVITAVECCHIA – L’associazione Leali, Legali, Liberi organizza il convegno “Nulla come prima. In che modo l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite” oggi alle 18 a Civitavecchia, presso l’Hotel de La Ville, in viale della Repubblica 4.

Parteciperanno il professor Marco Filoni, Università Link di Roma, il cui intervento verterà su “Critica della ragione tecnologica”, il dottor Enrico Pedemonte, che parlerà di “Intelligenza artificiale: una rivoluzione tra rischi e benefici”, il professore Giuseppe Cattaneo della Università degli Studi di Salerno che affronterà la tematica “Quanto l’intelligenza Artificiale ed i dati sintetici potranno condizionare l’evoluzione della Sanità?”, l’ingegner Giovanni Fruscio, della Skienda srl e il dottor Paolo Poletti, Università link di Roma, fondatore della Associazione “Leali, Legali, Liberi per Civitavecchia” che si soffermerà sul tema “Chi vuole inquinare l’Intelligenza Artificiale. Presenta la dottoressa Marita Langella, Rai Quasar.

