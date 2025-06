CERVETERI - «Si faccia qualcosa per mettere in sicurezza via Doganale» nel tratto urbano in prossimità della frazione di Borgo San Martino. A rinnovare l'appello all'amministrazione comunale e alla Polizia locale, è ancora una volta il capogruppo FdI, Luigino Bucchi, dopo l'ennesimo incidente avvenuto in quel punto. Nulla di grave, per fortuna, questa volta. "Solo" «un ferito lieve», spiega Bucchi. A quanto pare a causare il sinistro sarebbe stata l'alta velocità con la quale gli automobilisti percorrono l'arteria provinciale e che già in passato, anche in quello abbastanza recente, ha causato, purtroppo «incidenti mortali», come ricordato da Bucchi. «In prossimità di una curva - spiega ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia - il proprietario di una villetta, ben quattro volte si è ritrovato con automobilisti che perdendo il controllo dell'auto sono finiti con il proprio mezzo nel suo giardino». «È da inizio consigliatura che come Fratelli d'Italia, con la condivisione dell'intera opposizione chiediamo con interrogazioni al sindaco, alla Polizia locale e agli uffici competenti l'urgenza di intervenire, ma a distanza di mesi nessuna iniziativa risulta essere stato avviata. È ridicolo pensare che un'amministrazione, che ad ogni consiglio comunale presenta variazioni di bilancio anche per centinaia di migliaia di euro per le cose più diverse, non trova la possibilità di spendere poche migliaia di euro per l'acquisto di una cartellonistica che possa garantire una maggiore sicurezza ai suoi concittadini all'altezza del centro urbano di Borgo San Martino e all'altezza degli ingressi-uscita in prossimità della frazione di Valcanneto», conclude Bucchi

