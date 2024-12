CERVETERI - Aprire nelle zone periferiche del territorio etrusco degli sportelli comunali per l'espletamento di pratiche anagrafiche e per richiedere documenti. La proposta arriva dal consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci che punta i riflettori sulle difficoltà che spesso i residenti delle frazioni (come ad esempio di Borgo San Martino e Sasso) devono affrontare per poter raggiungere gli uffici nel capoluogo etrusco. «Il lavoro dei dipendenti comunali è impagabile - ha detto - si impegnano ogni giorno al fine di dare risposte giuste agli utenti, però dobbiamo venire incontro a quelle persone, soprattutto anziane, che devono spostarsi per un cambio di residenza o una carta di identità. Questo significa che due volte a settimana, è doveroso ed essenziale, per smaltire la macchina amministrativa - ha proseguito ancora Paolacci - aprire uno sportello nelle fraazioni per ottenere un servizio più snello ed efficace. Molte persone, che vivono lontane dalla città, non possono impiegare ore per richiedere certificati. Bisogna fornire loro servizi senza file e attese». Da qui l'invito del consigliere all'amministrazione di «aprire un punto dove si possano espletare le pratiche».

