MONTEFIASCONE - «Una risposta popolare ampia, convinta e carica di significato politico ha accompagnato il primo gazebo informativo promosso dal comitato locale per il SÌ al referendum, organizzato dalle forze del centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati». Così, in una nota, il Comitato “SI Riforma Montefiascone” (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati). «A piazzale Roma - si legge nella nota - , si è registrato un afflusso costante di cittadini, a testimonianza di un interesse vivo e crescente verso i contenuti del referendum e verso una proposta politica che si fonda sulla chiarezza, sulla partecipazione e sulla responsabilità democratica. Residenti, famiglie, professionisti e giovani hanno scelto di fermarsi, informarsi, confrontarsi e manifestare apertamente il proprio sostegno al Sì, trasformando il gazebo in un autentico luogo di dialogo civico e tecnico grazie alla preziosa presenza dei giuristi. Particolarmente rilevante, e motivo di orgoglio per l’intera comunità politica locale, è stata ancora una volta la forte presenza delle nuove generazioni. Accanto al gruppo territoriale di Gioventù Nazionale Montefiascone, da sempre protagonista attivo della vita politica cittadina, si sono uniti anche i giovani militanti di Forza Italia, confermando l’esistenza di una classe dirigente emergente motivata, preparata e profondamente radicata nei valori dell’impegno, dell’identità e del futuro della destra. Questo elemento rappresenta non soltanto un segnale incoraggiante, ma una vera e propria direttrice strategica: la costruzione di una manovra politica solida, coesa e lungimirante, capace di coniugare esperienza e rinnovamento, radicamento territoriale e confronto tra più generazioni. Il successo dell’iniziativa segna ufficialmente l’avvio della campagna referendaria sul territorio di Montefiascone nata dai punti di riferimento locali dei tre partiti di centro destra. Una marcia veloce che sarà caratterizzata dalla presenza costante tra la gente, dall’approfondimento dei contenuti e dalla volontà di garantire a ogni cittadino strumenti concreti per comprendere appieno il valore e le implicazioni del voto. Il comitato promotore annuncia sin da ora il prossimo appuntamento, fissato per domenica 1° marzo, dalle 9 alle ore 12, sempre a Montefiascone, con la presenza qualificata di giuristi ed esperti, che saranno a disposizione dei cittadini per chiarire ogni aspetto tecnico e giuridico legato al referendum, in un’ottica di trasparenza, competenza e piena consapevolezza democratica. La straordinaria partecipazione registrata ieri rappresenta un primo importante passo di un percorso che vedrà il centrodestra protagonista sul territorio, forte di un consenso reale, di una comunità politica viva e di una visione chiara per il futuro. Montefiascone ha risposto e continuerà ad essere protagonista», conclude la nota.

