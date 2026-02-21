Grande affluenza, questa mattina, al gazebo informativo allestito a Prato giardino e organizzato da Fratelli d'Italia a sostegno del “Sì” al Referendum sulla Giustizia.

Numerosi cittadini si sono fermati per chiedere chiarimenti, confrontarsi e approfondire i contenuti del quesito referendario, in vista del voto del 22 e 23 marzo. A illustrare i contenuti della riforma - oltre al presidente del Circolo capoluogo Luigi Maria Buzzi - amministratori, militanti e i rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui l’eurodeputata FdI/Ecr Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, il capogruppo FdI al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Zelli, i consiglieri comunali Laura Allegrini, Gianluca Grancini e Matteo Achilli, il presidente di Azione Studentesca Riccardo Ponzio e Luca Mattia Schiada, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

“Vogliamo promuovere una riforma che renda la giustizia più efficace, più veloce e più giusta, superando criticità che da troppo tempo pesano su famiglie, imprese e istituzioni», hanno spiegato.

L’iniziativa si è trasformata in un momento di dialogo diretto con la cittadinanza: i rappresentanti del partito hanno distribuito materiale informativo e risposto alle domande dei presenti, con l’obiettivo di favorire un voto consapevole. “Siamo convinti che il confronto sia fondamentale per rafforzare la partecipazione democratica e consentire a ciascuno di esprimersi con piena consapevolezza”, hanno concluso, ribadendo l’importanza di recarsi alle urne e di partecipare attivamente alla consultazione referendaria.