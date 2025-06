ALLUMIERE - Polemica politica in collina dopo la nomina dell’assessore Sgamma alla conferenza ANCI Lazio. Non si placano le tensioni nel panorama politico di Allumiere: a riaccendere il dibattito è il comunicato diffuso dal Partito Democrito che commenta con toni critici la recente nomina dell’assessore Giovanni Sgamma nella conferenza dei Consigli comunali dell’Anci Lazio.

"Fratelli d’Italia esce dalla porta e rientra dalla finestra" – si legge nell’incipit del comunicato – con chiaro riferimento alla recente scelta del consigliere Alessio Sgriscia di lasciare la maggioranza, seguita, però, da un riconoscimento istituzionale a un esponente oggi riconducibile all’area di Fratelli d’Italia.

“Apprendiamo dai giornali di questa nomina e non possiamo non porci delle domande – scrivono dal Pd collinare – l’assessore Sgamma è passato in tre anni da Forza Italia alla Lega, per approdare infine a Fratelli d’Italia. Un percorso che, a nostro avviso, non può essere letto come semplice dinamica amministrativa”.

Il comunicato del PD sottolinea come questa “mobilità politica" venga percepita come un tentativo di ricostituire un equilibrio a destra, nonostante le recenti fratture interne alla maggioranza: “Ci sembra chiaro – proseguono i pidini – che ci sia in atto un tentativo maldestro di ristabilire l’equilibrio politico, mettendo la bandiera di destra sul Comune di Allumiere, in barba a quel civismo che il Fronte Civico aveva dichiarato come fondamento della propria identità”.

I membri del Pd collinare poi concludono: “Questa amministrazione è sempre più confusa e minata da posizionamenti personali a discapito della comunità con una gestione che appare ormai abbandonata e allo sbando”. La presa di posizione dei democrat apre a una nuova fase di contrapposizione tra maggioranza e opposizione: non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare repliche e chiarimenti, anche in sede istituzionale.

