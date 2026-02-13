ORIOLO ROMANO - «A distanza di mesi dall’inaugurazione e di oltre un anno dall’avvio dei lavori, il secondo campo da tennis comunale e l’area ad esso circostante, continua a presentare gravi criticità». A denunciarlo è Gabriele Caropreso, Consigliere comunale di FdI e capogruppo del gruppo consiliare Oriolo Avanti, che ha presentato una formale richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione al sindaco per fare piena luce sullo stato dell’opera e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Secondo quanto segnalato dal gruppo di opposizione, il secondo campo da tennis risulta di fatto inutilizzabile dagli adulti per la normale attività sportiva ed è utilizzabile solo saltuariamente dai ragazzi della “Scuola Tennis”, mentre spogliatoi e servizi igienici, nonostante uno stanziamento pubblico di 98.000 euro, risultano ancora chiusi. Non solo, la riqualificazione dell’area verde, prevista nel progetto originario, non è mai partita, e la stessa area risulta oltremodo degradata, sollevando ulteriori interrogativi sulla reale completezza dell’intervento.

Emergono inoltre dubbi su lavori non ultimati, sui collaudi e sulla ripartizione dei costi, con la possibilità che alcuni interventi sugli spogliatoi siano stati sostenuti economicamente dal circolo di tennis locale, una circostanza che necessita di chiarimenti formali.

«Le inaugurazioni sono inutili se poi le opere non possono essere funzionanti e regolari – sottolinea Caropreso -. I cittadini hanno diritto a sapere dove sono finite le risorse, perché l’impianto risulta ancora incompleto, chi ha pagato cosa e con quale titolo, e soprattutto quando la struttura sarà finalmente utilizzabile da tutti, in sicurezza e a regola d’arte». A rendere la situazione ancora più evidente è il confronto con quanto avvenuto in altri comuni, dove interventi analoghi sono stati completati con la metà del tempo e con costi inferiori, e dove gli impianti risultano oggi regolarmente manutenuti e pienamente funzionanti. Un paragone che rafforza la necessità di chiarimenti puntuali sull’operato dell’amministrazione. Oriolo Avanti annuncia infine che seguirà passo dopo passo l’evoluzione della vicenda, affinché vengano fornite risposte puntuali e documentate. L’obiettivo dichiarato è garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare alla comunità un impianto sportivo realmente fruibile, completato secondo quanto previsto dal progetto e dagli impegni assunti dall’amministrazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA