SANTA MARINELLA – «Abbiamo letto la risposta data dal sindaco sui dubbi espressi da diversi genitori di bimbi frequentanti la scuola Centro e che si sono rivolti a noi». A parlare è il responsabile del Gruppo Territoriale Santa Marinella – Ladispoli del Movimento 5 Stelle Giuliano Bevacqua che ringrazia il primo cittadino e si dice assolutamente d'accordo riguardo la scarsa attenzione avuta dalle precedenti amministrazioni nei confronti dei plessi scolastici come ad esempio la chiusura del plesso delle Vignacce. “Pur tuttavia – continua Bevacqua - le domande più pressanti e che forse non avevamo espresso in maniera chiara, restano a tutt'oggi prive di risposta. Abbiamo avuto da parte della dirigenza scolastica la notizia che le undici classi saranno smistate, sette presso la sede comunale e quattro alla Media Carducci. Ma le due domande che avevamo fatto sono rimaste inascoltate e cioè quanto dureranno i lavori alla scuola Centro da quando è stata aggiudicata la gara, oltre al costo che il sindaco ama ripetere sempre con piacere sottolineando gli ingenti investimenti sull'edilizia scolastica, dove doveva essere concordata la durata dell'intervento, ovvero la data di fine lavori? Abbiamo provato a cercare il cartello di cantiere la cui esposizione sarebbe fra l'altro obbligatoria, ma né sul cancello di via Della Conciliazione, né su quelli di via Aurelia c'è nulla, in teoria sarebbe anche motivo di sanzione se non fosse che la Polizia Municipale è super oberata di impegni nell'operazione giro di vite sui finestrini abbassati delle auto in sosta. C’è poi un’altra domanda, e cioè i bimbi residenti nei dintorni della scuola Centro che si troveranno costretti ad usufruire dello scuolabus, dovranno pagare questo servizio? Potranno farlo solo per i mesi necessari o saranno obbligati a fare l'abbonamento annuale?”.

