SANTA MARINELLA . Il quadro politico di Santa Marinella si riassesta dopo l’uscita di Maura Chegia, segretaria locale di Sinistra Italiana, dalla maggioranza uscente.

Una rottura che indebolisce il gruppo di Cittadini al Centro e segna la fine di un rapporto complesso con Pietro Tidei, portando via anche una parte importante dell’attenzione ai temi ambientali e sociali.

In vista delle prossime elezioni, cresce l’idea che solo una candidatura civica e trasversale, lontana dalle logiche di apparato e dai vecchi scontri personali, possa ricucire il dialogo con forze e movimenti oggi esclusi.

La città di Santa Marinella sembra chiedere un rinnovamento generazionale e di metodo, basato su serietà, trasparenza e ascolto.

