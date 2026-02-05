SANTA MARINELLA – Il futuro del Castello di Santa Severa e la gestione dei suoi servizi museali accendono il dibattito politico. Il gruppo "Civico Moderati per Santa Marinella e Santa Severa" ha inviato una richiesta formale di incontro urgente alla Commissaria Prefettizia, la Dott.ssa Desideria Toscano, per fare luce su nodi amministrativi cruciali che rischiano di ridimensionare il ruolo del Comune all'interno del Castello. Al centro della contesa c’è la gestione della biglietteria dei Musei Civici, affidata provvisoriamente a CoopCulture fino a marzo.

L’allarme dei Moderati nasce dalla proposta di Lazio Crea di internalizzare il servizio sotto le proprie competenze. Una mossa che, di fatto, estrometterebbe il Comune di Santa Marinella dalla gestione diretta del flusso turistico e culturale. "Siamo da sempre convinti che la strada da perseguire sia l'affidamento alla SMS. Esiste già uno studio di fattibilità tecnica ed economica, esaminato dagli uffici e dall’azienda stessa, che ne conferma la sostenibilità", spiegano dal Gruppo Civico. Per i Moderati, è in gioco l'autonomia del territorio. L'obiettivo è evitare che decisioni prese durante la fase commissariale possano vincolare negativamente lo sviluppo turistico futuro. "Abbiamo chiesto un confronto immediato per verificare la fattibilità della nostra proposta. Se non arriveranno risposte chiare, il Gruppo è pronto a organizzare manifestazioni e sit-in per coinvolgere la cittadinanza nella difesa del Castello", precisano i Moderati.

Si attende ora la risposta della Dott.ssa Toscano. Il tempo stringe: con la scadenza di marzo alle porte, la decisione su chi dovrà staccare i biglietti del Museo del Mare definirà i rapporti di forza tra Regione e Comune per i mesi a venire.