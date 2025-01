«Grandi risultati per la sanità nel Lazio. Grazie alle politiche della Giunta regionale è stato finalmente invertito il trend del passato e oggi tutti i dati, illustrati dettagliatamente dal Presidente Francesco Rocca in audizione presso la Commissione Sanità e Politiche sociali presieduta da Alessia Savo, ci confermano che il sistema sanitario è in fase di rilancio. E’ iniziata infatti una nuova stagione di importanti investimenti e innovazioni con lo sblocco di 14 mila assunzioni per un importo complessivo di circa 700 milioni, l’acquisto di 329 nuove apparecchiature negli ospedali del Lazio, lo stanziamento di oltre due miliardi per la costruzione di sette nuovi ospedali, di cui tre a Roma e gli altri rispettivamente a Acquapendente, Formia, Latina e Rieti, con l’aggiunta di ulteriori cospicui finanziamenti per l’ammodernamento e il potenziamento dei pronto soccorso anche con fondi Pnrr e Giubileo. E poi ancora; 53 cantieri attivi per le case della comunità e 13 per gli ospedali di comunità, una riforma del Recup che ha favorito l’incremento delle prestazioni erogate con tempi di attesa ridotti, una consistente riduzione delle attese nei pronto soccorso dove a fronte di un incremento del 10% di accessi, il tempo medio di permanenza è stato ridotto del 14%. Infine importanti obiettivi hanno riguardato anche l’ambito sociale, con il superamento del target per l’assistenza domiciliare integrata per la popolazione over 65 e lo sviluppo della telemedicina». Ne dà notizia il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e componente della Commissione Sanità e Politiche sociali Daniele Sabatini. «Risultati che ci soddisfano, ma che ci stimolano ad andare avanti per rendere il sistema sanitario regionale ancora più efficiente nel soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. Un grazie al presidente Rocca che ancora una volta ha dimostrato profondo rispetto per il Consiglio regionale, presentandosi in Commissione e illustrando i risultati di un lavoro straordinario che noi di Fratelli d’Italia ci sentiamo orgogliosi di aver condiviso e sostenuto», conclude Sabatini.

