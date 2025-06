CERVETERI - Niente numero legale. Salta la seduta di consiglio comunale di giovedì scorso. Per l’opposizione «un fatto politico gravissimo che certifica la spaccatura insanabile e l’incapacità della giunta di tenere unito il proprio gruppo consiliare». Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, l’assenza - tra i banchi del consiglio - di diversi colleghi di maggioranza, sarebbe da addebitare al “caso” esploso nei giorni scorsi: l’affidamento, per 140mila euro, del cartellone estivo a una Aps fondata solo a gennaio, «priva di esperienza e già scartata in altri contesti per presunti inadempenti. Una scelta opaca che ha finito per generare conflitti interni così forti da impedire perfino lo svolgimento dell’aula - hanno evidenziato ancora i consiglieri comunali - A guidare ciò che resta della maggioranza non è più una visione amministrativa condivisa, ma un gruppo ristretto di pochi politici che tirano le fila di un Consiglio Comunale esautorato, svuotato di ruolo e privo di credibilità. Una maggioranza implosa, che non riesce nemmeno a garantire il numero legale per ratificare le scelte della giunta. Noi, come opposizione, abbiamo fatto il nostro dovere, portando in aula una mozione documentata, trasparente, nell’interesse della città. E continueremo a farlo, perché Cerveteri merita rigore, competenza e rispetto del denaro pubblico. È arrivato il momento della verità per i consiglieri di maggioranza. Devono scegliere se continuare a fare da scudo a una gestione fallimentare, oppure avere il coraggio di restituire la parola ai cittadini, stanchi di essere vessati da decisioni calate dall’alto e da spese fuori controllo. Devono avere il coraggio di staccare la spina a questa amministrazione - incalzano ancora dai banchi dell’opposizione - ormai palesemente incapace di governare, paralizzata dalle lotte interne e ostaggio di presunti interessi che nulla hanno a che fare con il bene comune. Cerveteri merita un’amministrazione nuova, seria, trasparente. L’alternativa esiste. Ed è già al lavoro».

