«Riapre lo sportello per il bonus colonnine domestiche. La misura, consentirà ai cittadini e ai condomini di accedere all’80% del contributo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici». A darne notizia è Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Le domande di concessione ed erogazione del contributo possono essere presentate fino alle 12 del 14 marzo, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online sul sito di Invitalia. «L’incentivo del governo Meloni per le nuove colonnine - spiega Rotelli - è un atto concreto per dell’elettrificazione della mobilità e per la promozione di politiche volte alla transizione energetica della nazione”.

