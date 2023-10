NEPI - Riprenderanno lunedì i lavori per la costruzione della rotatoria in prossimità della zona artigianale.

«I lavori - spiega il sindaco Franco Vita - si erano fermati in attesa della eliminazione dei pali della Telecom. Adesso, dovranno proseguire continuamente fino alla conclusione».

Nel frattempo, «sono stati eseguiti gli scavi preventivi archeologici per la rotatoria dinanzi alle attività commerciali con esito negativo e, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori». E’ sempre il primo cittadino nepesino, ad annunciare che «è in corso l’ampliamento dell’asilo nido e, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori per l’ampliamento della mensa scolastica; mentre proseguono gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni in via delle Mura e piazza San Biagio, con vie limitrofe». Sempre lunedì, inoltre, verrà sottoscritto il contratto di appalto per il recupero dell’ex Ospedaletto. «È in corso la rimessa dei documenti alla committente provinciale per la gara del secondo arco del ponte Nuovo», fa sapere Vita. «La giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione del parcheggio in via Termolarte e per l’asfaltatura di un primo gruppo di strade esterne». Si tratta di via Ronci, la Massa, Corta di Ronciglione, Valle Scura, Pianavella. «Seguirà un secondo appalto per le altre. Chiediamo comprensione ai nepesini per i possibili disagi, ma i due anni del Covid e le formalità burocratiche hanno ritardato i nostri programmi che oggi si stanno concentrando in questo periodo».

Il sindaco Vita coglie l’occasione anche per sottolineare che, in questo mese, «gli archi del nostro acquedotto verranno illuminati di color rosa in solidarietà con le iniziative per la prevenzione dei tumori al seno».

