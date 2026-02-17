CIVITAVECCHIA – «Nel 2025 i porti del Lazio hanno superato 13 milioni di tonnellate di merci movimentate. E Civitavecchia si conferma il primo porto crocieristico d’Italia. Oltre 3,5 milioni di persone hanno scelto di partire o arrivare da qui. È un risultato straordinario, che conferma la solidità e la crescita del nostro sistema portuale».

Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che sottoline l’importanza del traguardo raggiunto da Civitavecchia.

«Questo significa – continua il Governatore - più turismo, più lavoro e maggiori opportunità per le imprese e per tutto il territorio. Sul fronte del traffico merci, Civitavecchia cresce, Gaeta mostra un andamento positivo in settori importanti e Fiumicino continua a svolgere un ruolo strategico a servizio dell’aeroporto internazionale. Sono dati concreti che raccontano un’economia dinamica e in crescita. Questi risultati sono il frutto di investimenti, di opere portate avanti con determinazione e di un lavoro costante per rendere i nostri porti più moderni, efficienti e sostenibili. Il 2025 rappresenta una tappa importante, ma non un punto di arrivo. Intendo proseguire su questa strada per migliorare l’intero sistema infrastrutturale e rafforzare il ruolo del Lazio nel Mediterraneo. I numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta».

