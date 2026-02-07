GROTTE DI CASTRO – Il sindaco di Grotte di Castro, Antonio Rizzello, è stato nominato vicepresidente ordinario di Uncem Lazio, la delegazione regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. La nomina è stata formalizzata dal presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci, nell’ambito della definizione dell’ufficio di presidenza dell’associazione. Rizzello diventa vicepresidente affiancando il vicepresidente vicario Gaetano Micaloni. All’interno dell’ufficio di presidenza, al sindaco di Grotte di Castro sono state inoltre attribuite le deleghe alle politiche per la mobilità, ai piccoli Ccmuni, alla sanità e alla sostenibilità, ambiti strategici per lo sviluppo dei territori montani e delle aree interne del Lazio. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo incarico, che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto e un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo dei piccoli comuni nelle politiche regionali. Il nuovo incarico consentirà di portare con maggiore incisività le istanze dei territori, a partire dai temi dei servizi, delle infrastrutture e della qualità della vita nelle aree interne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA