CIVITAVECCHIA – «Questo atto deliberativo sancisce la natura allodiale dei terreni di Tenuta delle Mortelle. Si tratta dell'inizio di un percorso avviato grazie alla volontà della giunta Rocca di centrodestra di porre fine ad una vicenda che ha assunto i connotati del grottesco».

Non usa mezzi termini l'assessore regionale a Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare del Lazio Giancarlo Righini ieri a Civitavecchia, a Corso Centocelle, per illustrare e spiegare ai cittadini la delibera approvata nei giorni scorsi alla Pisana che attesta l'inesistenza del vincolo di uso civico sulle aree ricadenti nella Tenuta delle Mortelle a Civitavecchia. Un atto importante nato dalla collaborazione di tanti attori e, come ha spiegato proprio Righini, grazie al lavoro del comitato cittadino che ha prodotto documenti e materiali. La necessità di una presa di posizione forte come questa è testimoniata dalla forte presenza di ieri a Corso Centocelle dove, davanti al teatro Traiano, cittadini – tra cui diversi agenti immobiliari a dimostrazione dell’impatto anche economico del gravame – e attori vari si sono radunati per ascoltare le parole di Righini.

Insieme a lui il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso e il consigliere regionale Emanuela Mari.

«Oggi – ha spiegato Grasso - abbiamo voluto invitare tutta Civitavecchia per parlare di quello che per noi civitavecchiesi è un problema molto sentito. Dopo anni di chiacchiere della giunta Zingaretti Pd e Cinque stelle, infatti, la giunta Rocca è intervenuta con un atto concreto e importantissimo che va a dischiudere un nuovo orizzonte». Una delibera, come ha ricordato il candidato sindaco, su cui hanno lavorato in molti a partire da Mari, fino ai consiglieri comunali Pasquale Marino e Simona Galizia con un pensiero al senatore Andrea Augello, recentemente scomparso, il primo a «darci una mano».

Mari ha sottolineato che «in un anno e mezzo la giunta Rocca ha fatto ciò che in dieci anni il centrosinistra e i Cinque stelle non sono riusciti a fare» sottolineando la sensibilità di Righini nei confronti della città. «Oggi – ha detto - c'è una delibera che ha liberato 5mila famiglie da una situazione incredibile. Gli uffici regionali che hanno lavorato a questo atto sono composti dalle stesse identiche persone che c'erano nella passata amministrazione quindi quella che è mancata è stata la volontà politica di togliere gli usi civici ai Civitavecchia. Questo è un atto politico che dice che l'amministrazione Rocca è vicina a Civitavecchia».

Grasso ha ribadito che si tratta di un importante punto di partenza, un segnale forte di vicinanza a Civitavecchia da parte della Regione dopo i «danni fatti ad ogni livello da Pd e Cinque stelle»

Per Righini Civitavecchia è una «città importantissima e strategica per l'economia della nostra Regione. È stata affermata una volontà politica, non è cambiato nulla: gli uffici sono sempre gli stessi. Abbiamo messo in cima alla lista delle cose da fare la definizione di una vicenda incresciosa, un istituto medievale che merita di essere superato dove possibile. La natura allodiale per Tenuta delle Mortelle è stata ribadita in questa delibera e il Comitato contribuito in maniera importante. Questo atto deliberativo ha affermato il principio sacrosanto che il governo di centrodestra vuole risolvere i problemi che si trascinano da anni perché quando si mette impegno e determinazione il risultato arriva ed è questa la natura di questo centrodestra. Questo è l'avvio di un percorso importante».

Ora tocca al Comune e «sono sicuro – ha detto Righini rivolgendosi a Grasso - che avrai il privilegio di essere colui (come sindaco, ndr) che andrà a cancellare questo gravame per 5mila famiglie. Questa è una città fondamentale, stiamo lavorando per l'attuazione delle Zls, Civitavecchia per noi sarà un punto di riferimento per azioni concrete. Si realizzeranno infrastrutture che consentiranno a Civitavecchia di diventare città protagonista nell'economia della regione. Evviva Civitavecchia – ha concluso -, evviva Massimiliano Grasso sindaco di Civitavecchia». L’appuntamento è per venerdì, alle 19, a piazza Fratti dove ci sarà la chiusura della campagna elettorale di Grasso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA