Materiali di risulta, rifiuti indifferenziati. Chi si ritrova a passare davanti alla stazione ferroviaria di Ladispoli non può fare a meno di notare quel cumulo di rifiuti che staziona lì, proprio a due passi dall'ingresso principale da oltre 20 giorni. Di certo non un bel biglietto da visita per chi arriva in città o si ritrova a transitare in zona. «Circa 20 giorni fa un cittadino ci ha segnalato la situazione» denunciano dal Partito democratico che facendosi carico della "denuncia" ha contattato l'assessore all'Igiene urbana, Marco Pierini. E «dopo venti giorni, questa ieri era la situazione. Identica a quella di venti giorni fa», proseguono. «Questa sarebbe quella che qualche assessore chiama La Capitale del Litorale?», si domandano in maniera sarcastica.

«È COMPITO DELLE FERROVIE RIMUOVERE QUEI RIFIUTI»

Intanto, chiamato in causa, l'assessore all'Igiene urbana, Marco Pierini replica ai dem: «Devono rivolgersi alle Ferrovie dello Stato», spiega. Quei rifiuti infatti sarebbero materiali di risulta «di lavori che sta effettuando le Ferrovie e a loro spese, dunque, devono rimuoverli». Dal canto suo il Comune ha già provveduto a «diffidare» la holding «previo verbale». E poi la "frecciatina" al Pd: «Visto che è così zelante ci aiutasse a sollecitare le Ferrovie».

