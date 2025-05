GALLESE - Già qualche tempo fa la Lega aveva sollevato il problema sulla gestione del cimitero, riguardo l’entrata indisturbata e indiscriminata di auto e del perché il cimitero resti aperto sia di giorno che di notte.

«Nulla è cambiato, abbiamo ricevuto attacchi, pochissimi, ma fortunatamente moltissima solidarietà da chi, come giusto sia, ritiene questo un luogo sacro da rispettare e curare nel migliore dei modi. Ecco, curare, questo è il punto. È vergognoso vedere fuori questo luogo sacchi contenenti, vista la tipologia, rifiuti che non possono essere smaltiti come gli altri». Lo afferma Gianpaolo Vaccari, coordinatore Lega Salvini Premier Gallese.

«Non andiamo a sindacare di cosa si tratti - aggiunge - visto che è già abbastanza disgustoso guardare queste foto. Precisiamo che gli oggetti in questione sono in loco da molto tempo, sembra addirittura dalla metà di aprile. È normale tutto ciò? Se vero, è inaudito che in oltre un mese nessuno abbia fatto smaltire quei sacchi. Non ci sono forse persone preposte a farlo? A nessuno viene in mente che qualcuno potrebbe aprirli? Forse solo per il fatto che sono delimitati da un nastro rende tutto più normale, per loro. Per noi no. Sono all’aperto e quindi soggetti alle intemperie, però è tutto normale. Strano per un’amministrazione paladina del verde, della natura, di tutto quello che è biologico e della salute dei cittadini. Peccato che poi le persone siano costrette a vedere questo. Lo ripetiamo: non avere cura di un luogo sacro è il primo segno di degrado e abbandono per l’intera comunità. Un consiglio alla maggioranza: invece di criticare e avversare la Lega e i suoi rappresentanti, ci sarebbe molto altro da fare che contribuirebbe a non fare indignare i cittadini e magari quest’ultimi eviterebbero di segnalarci il loro malcontento», conclude Vaccari.

