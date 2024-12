LATERA - On line il bando “Latera the art farm” rivolto ad artisti internazionali per la realizzazione di una residenza artistica nel borgo medievale di Latera, suggestivo comune posto sul confine tra Toscana e Lazio, nel cuore della Tuscia e a pochi passi dal Lago di Bolsena. Il progetto nasce nell’ambito di un disegno più ampio volto a riqualificare la cittadina di Latera, attraverso interventi artistici di alto profilo qualitativo, che costituiranno il cuore di una nuova attrattiva turistica e culturale per il territorio.

Il bando mette a disposizione una residenza artistica di 30 giorni da svolgersi tra marzo e maggio 2025 in cui approfondire il territorio e la sua storia, durante la quale è chiesto di ideare, progettare e realizzare un’opera (scultura o installazione) da inserire nel più ampio percorso espositivo di Latera, in corso di realizzazione.

Nel progetto complessivo di Latera the art farm, infatti, saranno coinvolti ulteriori artisti visivi italiani, chiamati a realizzare delle opere artistiche di street art, scultoree/installative, oltre alla realizzazione di opere di design artistico volte alla riqualificazione delle camere dell’hotel diffuso, attualmente in fase di ristrutturazione.

Un progetto ampio e articolato che inciderà sul borgo creando un percorso espositivo a cielo aperto. Fa parte del progetto anche la realizzazione di un docufilm dedicato.

Al vincitore del bando sarà assegnato il premio di 10.000 euro destinato alla realizzazione dell’opera permanente da installare all’interno del borgo, oltre alla residenza di 30 giorni. L’artista selezionato potrà inoltre avvalersi di partner tecnici e maestranze del territorio.

Latera the art farm è promosso dall’Associazione Saint Francis’ Ways (vincitrice del bando “Bando Borghi Linea B – “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi Pnrr, Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1.”), con la direzione artistica di Squareworld Studio ed in collaborazione con la giuria selezionata, i cui componenti saranno pubblicati sul sito www.lateratheartfarm.it.

Il testo completo del bando e tutte le informazioni sui termini e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito ufficiale https://www.lateratheartfarm.it.

Scadenza del bando il 5 giugno 2024.

