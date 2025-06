CIVITAVECCHIA – Un’affluenza di poco superiore al 30%. Così Civitavecchia chiude l’appuntamento con le urne, per i cinque referendum sui temi di lavoro e cittadinanza. Nelle due giornate di ieri (7-23) e oggi (7-15) dei 43mila elettori distribuiti su 53 sezioni di voto si è recato alle urne il 31.2%. In particolare il 31,22% per il primo, secondo e quarto quesito sul reintegro dei licenziamenti illegittimi, su licenziamenti e limiti di indennità e su responsabilità sugli infortuni sul lavoro. Il 31,21% per il terzo quesito, quello sulla tutela dei contratti a termine. Si abbassa la percentuale sull’ultimo quesito, quello sulla cittadinanza italiana, che ha fatto registrare un 31,13%.

Lontano il quorum, come si era già capito domenica. Alle 12 aveva votato in città l’8,74% degli aventi diritto, sopra la media nazionale (7,4%), alle 19 il 17,19%, arrivando al 22,9% delle 23.