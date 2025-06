CERVETERI - A lavoro per la costituzione di un centrodestra unito che possa dare agli elettori un’alternativa all’attuale governo della città alla prossima tornata elettorale.

A lanciare l’appello di unità è Fratelli d’Italia. «Riteniamo – si legge nella nota ufficiale inviata a Forza Italia Cerveteri – che, alla luce del positivo e proficuo rapporto di collaborazione che a livello nazionale ci vede uniti e determinati nell’azione di governo, sia ora necessario avviare anche sul nostro territorio un percorso di dialogo tra le forze di centrodestra». La lettera, indirizzata formalmente al coordinamento locale di Forza Italia, sollecita l’apertura di un confronto politico concreto, «per esplorare convergenze e costruire insieme un progetto alternativo di amministrazione cittadina, capace di restituire visione, efficienza e dignità alla guida del nostro Comune».

Fratelli d’Italia sottolinea la propria piena disponibilità a incontrare, nel più breve tempo possibile, la delegazione di Forza Italia per avviare un dialogo franco, costruttivo e orientato al bene dei cittadini. La stessa identica disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo sarà formalmente avanzata anche alle altre forze politiche del centrodestra cittadino, a cominciare dalla Lega e da Noi Moderati, nella convinzione che soltanto «attraverso una sinergia leale e lungimirante tra tutte le componenti della coalizione si possa costruire una solida e credibile alternativa di governo per Cerveteri», spiegano dal partito di Giorgia Meloni.

«Crediamo che il centrodestra unito rappresenti non solo un valore politico, ma una vera e propria necessità per Cerveteri – spiegano il coordinatore locale, Salvatore Orsomando e il direttivo locale –La nostra città ha bisogno di una guida nuova, autorevole e condivisa. Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte con responsabilità, visione e spirito di coalizione».

