SANTA MARINELLA – L’ex sindaco Pietro Tidei torna alla carica per la ristrutturazione del parcheggio dell’Ex Fungo su cui l’amministrazione comunale sei mesi fa aveva presentato un progetto che veniva finanziato con un fondo di oltre dieci milioni di euro. Per Tidei, però, c’è una grossa responsabilità del gruppo di Fratelli d’Italia, se il progetto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. “Un grande progetto – dice Tidei - dove dovevano essere realizzati due vasti piani di parcheggio e sopra la grande piazza centrale di Santa Marinella, piazza di oltre seimila metri quadrati, che sarebbe stata il centro della città e quindi il simbolo della Perla del Tirreno. Avevamo già messo in sicurezza il muro di contenimento che dà su Via Barone Marincola perché stava crollando e poi abbiamo realizzato e messo in sicurezza la grande scala che conduce al parcheggio stesso. Oggi aspettavamo l'approvazione del progetto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ci è giunta voce che purtroppo è stato bloccato, perché evidentemente nell'imminenza delle elezioni comunali, il parlamentare del Fratelli d'Italia che ben conosce la situazione di Santa Marinella e che aveva come scopo quello di visionare questi progetti, lo ha fatto sospendere momentaneamente, credo per problemi politici dovuti alle elezioni. Ma noi pensiamo che dopo le elezioni questo progetto dovrà essere sbloccato, perché è uno dei migliori progetti anche a detta dei tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una volta superata questa fase elettorale potremo di nuovo tornare alla carica per farci approvare il progetto, perchè ritengo che non ci siano motivi ostativi per non approvarlo e se saremo eletti porteremo avanti la proposta di una grande piazza che è un'opera che la città aspettata da moltissimi anni”.