«Con la pubblicazione del primo bando nazionale per l’abilitazione delle guide turistiche, si compie un passo storico per il settore del turismo italiano. Questo rappresenta un’altra promessa mantenuta, in linea con l’impegno del ministero del Turismo e del governo per qualificare una professione essenziale nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico». Così Marco De Carolis, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Lazio. «Questo bando, atteso da oltre un decennio, segna un momento fondamentale per la professione di guida turistica, regolamentandola e conferendole un riconoscimento ufficiale. Grazie all’introduzione dell’elenco nazionale e all’istituzione dell’esame abilitante, possiamo garantire maggiore qualità e competenza, combattendo l’abusivismo e tutelando sia i professionisti che i turisti”, ha aggiunto De Carolis; che ha inoltre sottolineato come il lavoro del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, abbia portato avanti una riforma epocale, conferendo prestigio e sicurezza alla professione. “Questo strumento permette non solo di valorizzare le competenze delle guide turistiche, ma anche di rafforzare l’immagine dell’Italia come leader mondiale nel turismo culturale». Il bando, disponibile da ieri sul Portale del Reclutamento “inPA”, rappresenta una grande opportunità per migliaia di aspiranti guide che potranno accedere all’abilitazione attraverso un percorso trasparente e meritocratico. «Questa iniziativa – conclude De Carolis – è un segnale concreto del nostro impegno per il rilancio del turismo, un settore cruciale per l’economia italiana».

