ORIOLO ROMANO - «Come consigliere comunale di Oriolo Romano, accolgo con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento che stanzia 8 milioni di euro per il potenziamento della linea ferroviaria FL3, nel tratto compreso tra Viterbo Porta Fiorentina e Roma San Pietro». È quanto dichiara Gabriele Caropreso, consigliere comunale di Oriolo Romano e capogruppo di Fratelli d’Italia.

«Si tratta di un risultato importante per tutto il territorio, che da anni attende investimenti significativi su una tratta strategica per la mobilità di migliaia di cittadini, in particolare pendolari, studenti e lavoratori. L’intervento permetterà di incrementare la capacità, la velocità e la frequenza dei collegamenti, migliorando concretamente la qualità del servizio ferroviario. Un ringraziamento sentito va al presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, On. Mauro Rotelli, per l’impegno e la determinazione con cui ha seguito questo percorso, portando a casa un provvedimento concreto e atteso. Anche Oriolo, con una stazione di riferimento così importante su questa tratta, che abbraccia un bacino d’utenza così ampio, potrà beneficiare direttamente di questo importante investimento. Il miglioramento dell’infrastruttura e del servizio ferroviario rappresenta infatti una risorsa fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo locale.

Il potenziamento della FL3 è non solo un beneficio per i tempi di percorrenza, ma anche un passo deciso verso una mobilità più moderna, sostenibile ed efficiente, in linea con le sfide ambientali e infrastrutturali che il nostro territorio è chiamato ad affrontare».

Il consigliere di Fratelli d’Italia poi conclude: «Questo intervento testimonia ancora una volta la grande attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio e, in particolare, verso le reali esigenze delle nostre comunità».

