VALENTANO - Il Fondo edifici di culto (Fec) del Ministero dell’Interno ha rimesso al Comune di Valentano la convenzione da sottoscrivere per il restauro del Santissimo Rosario, destinando 223.746 euro di risorse governative all’ente locale, che svolgerà anche il ruolo di soggetto attuatore per il finanziamento. Un importo significativo, attraverso cui il Comune potrà provvedere alle opere di sistemazione e risanamento dell’immobile che attualmente ospita, in parte, anche la biblioteca comunale.

«Siamo molto soddisfatti per l’esito di questo procedimento – ha dichiarato il sindaco, Stefano Bigiotti – il finanziamento previsto per il Santissimo Rosario ci consentirà di completare il più ampio progetto di valorizzazione che interessa Piazza della Vittoria e tutti i beni monumentali lì presenti».

Sono infatti in corso numerosi cantieri sull’area, con 570.566,25 euro di investimenti provenienti da stanziamenti regionali e comunitari (Pnrr) con ben tre diverse opere attualmente in corso di realizzazione. Oltre agli interventi di restauro del Cortile d’Amore della Rocca Farnese, della sala conferenze e degli spazi espositivi situati al livello -1 del complesso immobiliare, era già stato attribuito all’Ente, dalla Regione Lazio, un ulteriore finanziamento di 200.000,00€ per realizzare l’allestimento della piazza, il miglioramento dell’accessibilità pubblica al Museo e ricucire le relazioni urbane tra le preesistenze.

«Grazie anche a questo ulteriore contributo, al termine di tutti i lavori avviati e programmati, il Comune di Valentano avrà messo in campo oltre un milione di euro di finanziamenti per realizzare un complesso sistema di opere di valorizzazione a Piazza della Vittoria - ha continuato il sindaco -, stiamo già intervenendo sugli immobili della Rocca e sono in corso di esecuzione le progettualità necessarie per avviare i lavori di allestimento dello spazio pubblico. Con il finanziamento oggi individuato dal FEC si chiude un cerchio importante per Valentano, si sta prefigurando infatti l’intera riqualificazione del cuore del nostro Centro Storico. Siamo grati alla Prefettura di Viterbo, al Ministero dell’interno ed al Governo Meloni per questa importante opportunità e per la preziosa ed efficiente collaborazione istituzionale avviata tra tutti gli organi interessati».

La somma erogata era stata richiesta dal Comune di Valentano all’indomani della sottoscrizione della ulteriore convenzione con il Fec che destinava allo stesso Ente Locale quasi 500.000,00€ di risorse per assicurare il restauro del Santuario della Madonna della Salute, i cui lavori inizieranno al termine delle procedure di affidamento in corso.

