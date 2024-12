LADISPOLI - Ancora riflettori puntati sui pini della via Aurelia, quelli del celebre film "Il Soprasso". Da settimane ormai gli automobilisti e i cittadini ne assistono al taglio da parte dei tecnici dell'Anas. Un epilogo, quello dei grandi arbusti, che ha sollevato un vespaio di polemiche tra ambientalisti e i politici locali. E a tornare all'attacco, puntando il dito contro l'amministrazione comunale è ancora il Partito democratico. Fari accesi in particolar modo sulle parole del consigliere FdI, Renzo Marchetti. «Ad una domanda risponde e promette: "L'amministrazione comunque sta verificando la possibilità di nuove piantumazioni". Quindi il consigliere delegato - incalzano i dem - non ha letto il parere della Sovrintendenza che impone all'Anas la ripiantumazione di altri pini al posto di quelli tagliati. Così vengono trattati temi delicati ed importanti dagli amministratori di Ladispoli: non si approfondiscono le relazioni che contengono errori evidenti, si lascia fare agli uffici anche quando dovrebbe svolgersi un'opera di controllo. E poi si fanno dichiarazioni per promettere cose che sono già scritte e dovranno fare altri. Questo è il livello».

