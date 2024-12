Con il piano triennale dell’artigianato 2024/2026 la Regione Lazio darà risposte importanti al mondo delle piccole e medie imprese che rappresenta una preziosa risorsa dal punto di vista economico».

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.

«Uno strumento ambizioso - aggiunge - di cui si avvertiva la necessità che con un impegno finanziario di sette milioni di euro consentirà di sostenere e rilanciare il settore, incentivando lo sviluppo delle imprese e favorendo la crescita del tessuto economico e produttivo del nostro territorio. Gli avvisi saranno pubblicati entro dicembre e la gestione del piano sarà affidata a Lazio Innova, che collaborerà con le Camere di Commercio del territorio per attuare le misure di sostegno previste».

Sabatini spiega che «sono previsti interventi mirati a sostegno delle imprese con contributi a fondo perduto pari a 4 milioni di euro, mentre a partire dal 2025 saranno disponili 3 milioni di euro per agevolare l’accesso al credito.

Il Piano prevede anche la possibilità di promuovere il ricambio generazionale con l’attivazione di “botteghe scuola”, dove maestri artigiani formeranno giovani professionisti».

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale si tratta di: «un piano che favorirà il rilancio degli antichi mestieri artigianali puntando sulla realizzazione e il finanziamento di progetti nel campo della formazione, della sostenibilità e della digitalizzazione, per consentire a queste attività di poter competere sui mercati coniugando tradizione e innovazione. Un ringraziamento alla giunta Rocca - dice ancora Daniele Sabatini - ed in particolare al vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico Roberta Angelilli che con la messa in campo di questo piano ha dimostrato ancora una volta quanto la Regione Lazio sia vicina al comparto dell’artigianato e ritenga fondamentale investire su di esso»