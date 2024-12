CIVITAVECCHIA – «A nome dell’associazione Civitavecchia 2000, il Presidente Alessandro Scotto desidera esprimere un sincero ringraziamento all’amministrazione comunale e al Sindaco Marco Piendibene per aver finalmente dato il via ai lavori di riqualificazione del piazzale della chiesa di Pantano, che inizieranno domani. Dopo tanto tempo di attesa, il quartiere può finalmente vedere un concreto segnale di attenzione verso le proprie necessità».

Inizia così una nota dell’associazione che, nelle scorse settimane, era intervenuta più volte evidenziando lo stato di degrado in cui versa l’area protocollando anche diverse richieste e segnalando «numerose problematiche, e già nei primi giorni di vita questa amministrazione si è resa disponibile ad agire, in particolare dopo le segnalazioni sull’allontanamento dei nomadi. Grazie all’interessamento dell’associazione e alla sensibilità dimostrata dall’amministrazione, si è ritenuto opportuno intervenire in modo concreto per il bene della comunità. Ora si attende con fiducia che questo luogo sacro possa ritornare al suo splendore. Il presidente Scotto rinnova i suoi ringraziamenti all’amministrazione comunale, che con questo gesto ha dimostrato che c’è ancora speranza per una politica fatta di azioni concrete e di ascolto delle esigenze dei cittadini. Complimenti – concludono da Civitavecchia 2000 – per l’inizio di questo importante progetto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA