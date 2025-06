Un'interrogazione urgente è stata presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per conoscere lo stato dei lavori relativi alla palestra del plesso scolastico Alberto Manzi di San Martino al Cimino, chiusa ormai da diversi mesi.

L'intervento, proposto da Martina Minchella, componente del direttivo di FdI, è rivolto direttamente al sindaco Chiara Frontini e all'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Floris, affinché venga fatta piena luce sui motivi del blocco del cantiere e sulle tempistiche necessarie per la riapertura dell'impianto sportivo.

«La palestra è stata chiusa a seguito del riscontro di criticità strutturali al tetto, emerse nel corso di un intervento di manutenzione ordinaria, con conseguente sospensione delle attività scolastiche e sportive. Si tratta di un impianto di primaria importanza – si legge nell'interrogazione – utilizzato non solo dagli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ma anche da numerose associazioni del territorio: scuole di danza, gruppi sportivi, attività motorie e ricreative per tutte le fasce d'età. La chiusura prolungata ha generato un vuoto significativo per l'intera comunità».

Fratelli d’Italia chiede quindi di conoscere con precisione: le cause tecniche e amministrative che hanno comportato il fermo dei lavori; i tempi previsti per il completamento dell'intervento; se vi siano le condizioni per restituire alla cittadinanza una palestra agibile entro settembre 2025, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico.

«Serve trasparenza e responsabilità – concludono dal gruppo consiliare di Viterbo – affinché famiglie, insegnanti, associazioni e studenti non restino ancora senza risposte né servizi».

