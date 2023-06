ACQUAPENDENTE - La consigliera regionale Valentina Paterna, presidente della VIII Commissione permanente Agricoltura Ambiene, ha fatto visita all’ospedale, prendendo visione dell’importanza di una struttura sanitaria che è un punto di riferimento essenziale nel garantire il diritto alla salute dei cittadini che vivono nel nostro territorio di confine. In quanto tale, necessita di continue attenzioni, onde evitare che venga depotenziato, un rischio già corso in passato e scongiurato grazie alla giunta Zingaretti che decise di farlo diventare un ospedale di zona svantaggiata. «Ringraziamo la consigliera per la visita e auspichiamo, anzi siamo convinti che, come avvenuto nelle ultime legislature, l’ospedale possa continuare a contare sulla vicinanza e sul sostegno della Regione», si legge nella nota del Comune. «Infatti, grazie alla positiva collaborazione costruita con l’ente nel corso degli anni, è stato possibile ottenere innegabili risultati per la sanità locale. Questa amministrazione - conclude la nota - è sempre a disposizione per migliorare ulteriormente il servizio per i cittadini e pronta al confronto per risolvere ogni criticità».