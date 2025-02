FIUMICINO - «Gli aumenti economici destinati agli Operatori Educativi per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), sanciti dal nuovo CCNL Cooperative, rappresentano un fondamentale riconoscimento per i professionisti che svolgono un ruolo essenziale nell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita».

Lo dichiara il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca.

«Tuttavia, il servizio viene garantito tramite appalti affidati a cooperativa, - prosegue il capogruppo - che possono riconoscere gli adeguamenti contrattuali solo se il Comune provvede ai relativi stanziamenti. Ad oggi, il Comune di Fiumicino ha erogato alla cooperativa che gestisce il servizio soltanto l'incremento relativo al mese di febbraio 2024, pari a 60 euro mensili, mentre risultano ancora mancanti gli arretrati di ottobre e novembre 2024, per ulteriori 30 euro mensili ciascuno.

Questa situazione ha creato incertezza tra i lavoratori, con il rischio di ripercussioni sulla qualità del servizio prestato agli studenti con disabilità. Per questo motivo, avevamo presentato una mozione per sollecitare il Comune a riconoscere tempestivamente gli aumenti contrattuali dovuti agli operatori OEPAC. Grazie al nostro documento l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire i dovuti pagamenti entro metà marzo - conclude Ezio Di Genesio Pagliuca -.

Qualora l'impegno non venisse rispettato, torneremo a far sentire la nostra voce per tutelare i diritti dei lavoratori e degli studenti che beneficiano di questo servizio essenziale».