SANTA MARINELLA – A margine della riunione del centrodestra provinciale svoltasi ieri l’altro, Noi Moderati esprime il proprio ringraziamento alle altre forze politiche della coalizione per l’ulteriore e fondamentale passo in avanti compiuto nel percorso di costruzione del centrodestra a Santa Marinella. “Abbiamo registrato con soddisfazione un significativo avanzamento grazie alla chiarezza emersa su due punti per noi fondamentali all’interno della coalizione – dice il segretario provinciale di Noi Moderati, Paolo Toppi - il primo, posto in maniera inequivocabile soprattutto da Fratelli d’Italia, riguarda l’esigenza di un rinnovamento della classe politica che, negli ultimi decenni, ha visto susseguirsi scioglimenti e dissesti finanziari. Una situazione che evidenzia la necessità di un deciso cambio di passo e di una nuova classe dirigente per costruire un futuro diverso per la città. Il secondo punto, altrettanto fondamentale, è l’aver finalmente dato priorità alla coalizione politica, conferendo mandato ai quattro coordinatori locali di lavorare alla più ampia convergenza possibile, con l’obiettivo primario dell’unità politica dei partiti di centrodestra». In questo modo è stata fatta chiarezza anche rispetto a chi, senza titolo e senza un reale mandato dei partiti, ha nelle ultime settimane promosso incontri frenetici, rincorrendo candidature spesso inventate e individuando impropriamente come referenti “civici” partiti nazionali. I referenti politici sono i quattro coordinatori, ai quali spetta l’onore e l’onere di individuare il candidato sindaco di Santa Marinella”.